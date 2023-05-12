Экс-игрок «Спартака» и «Динамо» попал в реанимацию после аварии во время уличных гонок в Москве

Бывший футболист Александр Каракин попал в аварию во время уличных гонок в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT.

По сведениям источника, 32-летний Каракин в ночь на 12 мая на высокой скорости влетел в отбойник, после чего его автомобиль выкинуло на середину дороги. Сейчас спортсмен находится в в тяжелом состоянии в реанимации. Вместе с ним в салоне машины был оператор, который также был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Каракин выступал за «Спартак», «Динамо», «Химки» и «Приалит» из Реутова. В 2014 году он закончил игровую карьеру в возрасте 23 лет.