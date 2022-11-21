Макарчук: «Говорят, что Бердыев очень хороший тренер»

Полузащитник «Сочи» Артем Макарчук отреагировал на информацию о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера сочинцев.

«Бердыев может стать новым главным тренером «Сочи»? Вот как ты в интернете читал, так и я тоже. Как бы отнесся к его назначению? Давайте пока не будем обсуждать, что было бы. Я это не люблю. Могу сказать, что не работал с ним, но смотрел видео, как ребята о нем отзываются. Говорят, что очень хороший тренер», — сказал Макарчук.

2 ноября появилась информация, что главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин отправлен в отставку. «Сочи» с 25 очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.