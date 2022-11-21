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Макарчук: «Говорят, что Бердыев очень хороший тренер»

Макарчук отреагировал на информацию о возможном назначении Бердыева в «Сочи»
Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Артем Макарчук отреагировал на информацию о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера сочинцев.

«Бердыев может стать новым главным тренером «Сочи»? Вот как ты в интернете читал, так и я тоже. Как бы отнесся к его назначению? Давайте пока не будем обсуждать, что было бы. Я это не люблю. Могу сказать, что не работал с ним, но смотрел видео, как ребята о нем отзываются. Говорят, что очень хороший тренер», — сказал Макарчук.

2 ноября появилась информация, что главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин отправлен в отставку. «Сочи» с 25 очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Артем Макарчук
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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