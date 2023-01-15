Канчельскис: «Клубы РПЛ боятся подписывать Дзюбу из-за тяжелого характера»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением, почему нападающий Артем Дзюба остается без клуба.

«Для меня понятно, почему Дзюба до сих пор находится без клуба, — цитирует «РБ Спорт» Канчельскиса. — Кто-то говорит про деньги, но тут история немного в другом. Думаю, клубы РПЛ боятся подписывать Дзюбу из-за тяжелого характера Артема. Приход Дзюбы — это сразу повышенное внимание СМИ, не все этого хотят. Еще есть вероятность, что главный тренер потеряет контроль над раздевалкой. Ну и в целом дисциплина в коллективе может упасть.

А как футболист, думаю, он в порядке. Точно входит в топ-5 российских форвардов. Да, не видели его в деле давно, но я не верю, что за полгода можно разучиться играть в футбол и потерять те навыки, которые делали Артема узнаваемым на поле. А именно — игра головой и борьба в воздухе".

В данный момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Футболист расторг контракт с командой в начале ноября 2022 года.