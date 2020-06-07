Экс-игрок «Рубина» заявил, что подвергался расизму в России

Бывший полузащитник «Рубина» Карлос Эдуарду поделился мнением о расизме.

— Сталкивался ли я в России с расизмом? К сожалению, да, — сказал Эдуарду в интервью журналисту Анару Ибрагимову. — Меня оскорбляли из-за цвета кожи. Но проблема расизма есть во всем мире, в том числе в Бразилии. Меня очень удручает происходящее в настоящее время в США. Надеюсь, скоро это все закончится.

Я был очень счастлив. Мне было очень комфортно в мусульманской республике. Я хочу вернуться в «Рубин».

Бразилец выступал за «Рубин» с 2010-го по 2016 год. За это время хавбек провел 62 матча за клуб, в которых забил 7 голов и сделал 9 результативных передач, а также стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Кубка страны.