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7 октября, 10:40

Экс-игрок ЦСКА Пономарев раскритиковал игру Захаряна в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, что думает о результатах «Динамо» и оценил игру полузащитника Арсена Захаряна.

«У «Динамо» сегодня не все так стабильно. Арсен Захарян начал дурака валять. Ведь молодой парнишка, а уже с судьями спорит. Надо ему по башке надавать как следует, чтобы немножко пришел в себя. О нем стали много говорить и писать. Тоже мне выдающийся футболист нашелся! Так что ему работать и работать, впахивать и впахивать. А то возомнил себя уже звездой какой-то», — заявил Пономарев Betonmobile.ru.

После 11 туров РПЛ «Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблцие, набрав 16 очков. 19-летний футболист в этом сезоне провел 10 матчей, забив 1 гол и сделав 3 ассиста.

Источник: https://betonmobile.ru/ponomarev-nado-zaharyanu-po-bashke-nadavat-chtobyi-prishel-v-sebya
Арсен Захарян
Владимир Пономарев
ФК Динамо (Москва)
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
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Ахмат – Торпедо
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 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Квинси Промес

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Спартак

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Зенит

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И К Ж
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Локомотив

 12 1 3
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Сочи

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