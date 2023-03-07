Свищев оценил решение Тикнизяна выступать за сборную Армении

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, как он воспринял решение российского защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна выступать за сборную Армении.

«Я к смене спортивного гражданства отношусь спокойно. В этом нет ничего особенного. Бразильские футболисты принимают российское гражданство. А этнический армянин хочет выступать за сборную Армении. Его пригласили и замотивировали. Это совершенно нормально», — приводит слова Свищева Vprognoze.ru.

В текущем сезоне 23-летний защитник принял участие в 25 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.