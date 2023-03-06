Безбородов — первый 50-летний судья в истории чемпионата
В день матча «Сочи» — ЦСКА главному арбитру встречи Владиславу Безбородову исполнилось 50 лет и 49 дней.
Он стал первым в истории судьей, который работал на матче чемпионата России по празднования 50-летнего юбилея. Второй результат в истории принадлежит москвичу Валерию Шавейко (48 лет и 278 дней), третье — краснодарцу Юрию Чеботареву (48 лет и 253 дня).
Самые возрастные судьи в истории чемпионатов России
|
Судья
|
Город
|
Дата рождения
|
Дата матча
|
Возраст
|
Владислав Безбородов
|
Санкт-Петербург
|
15.01.1973
|
05.03.2023
|
50 лет 49 дней
|
Валерий Шавейко
|
Москва
|
04.02.1956
|
08.11.2004
|
48 лет 278 дней
|
Юрий Чеботарев
|
Краснодар
|
21.02.1955
|
01.11.2003
|
48 лет 253 дня
|
Юри Вергопуло
|
Москва
|
18.03.1947
|
26.10.1995
|
48 лет 222 дня
|
Владимир Овчинников
|
Москва
|
31.03.1951
|
08.11.1999
|
48 лет 222 дня
|
Виктор Филиппов
|
Москва
|
30.03.1948
|
03.11.1996
|
48 лет 218 дней
|
Гаряфий Жафяров
|
Москва
|
11.04.1952
|
12.11.2000
|
48 лет 215 дней
|
Александр Колобаев
|
Москва
|
18.05.1962
|
28.11.2010
|
48 лет 194 дня
|
Александр Савкин
|
Балашиха
|
07.04.1945
|
09.10.1993
|
48 лет 185 дней
|
Михаил Веселовский
|
Москва
|
13.07.1958
|
18.11.2006
|
48 лет 128 дней
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 3
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|2 : 2
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 0
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3