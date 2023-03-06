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Безбородов — первый 50-летний судья в истории чемпионата

Кирилл Бурдаков
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Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В день матча «Сочи» — ЦСКА главному арбитру встречи Владиславу Безбородову исполнилось 50 лет и 49 дней.

Он стал первым в истории судьей, который работал на матче чемпионата России по празднования 50-летнего юбилея. Второй результат в истории принадлежит москвичу Валерию Шавейко (48 лет и 278 дней), третье — краснодарцу Юрию Чеботареву (48 лет и 253 дня).

Самые возрастные судьи в истории чемпионатов России

Судья

Город

Дата рождения

Дата матча

Возраст

Владислав Безбородов

Санкт-Петербург

15.01.1973

05.03.2023

50 лет 49 дней

Валерий Шавейко

Москва

04.02.1956

08.11.2004

48 лет 278 дней

Юрий Чеботарев

Краснодар

21.02.1955

01.11.2003

48 лет 253 дня

Юри Вергопуло

Москва

18.03.1947

26.10.1995

48 лет 222 дня

Владимир Овчинников

Москва

31.03.1951

08.11.1999

48 лет 222 дня

Виктор Филиппов

Москва

30.03.1948

03.11.1996

48 лет 218 дней

Гаряфий Жафяров

Москва

11.04.1952

12.11.2000

48 лет 215 дней

Александр Колобаев

Москва

18.05.1962

28.11.2010

48 лет 194 дня

Александр Савкин

Балашиха

07.04.1945

09.10.1993

48 лет 185 дней

Михаил Веселовский

Москва

13.07.1958

18.11.2006

48 лет 128 дней

Владислав Безбородов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 1 : 3
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 2 : 2
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 0
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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