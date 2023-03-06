Безбородов — первый 50-летний судья в истории чемпионата

В день матча «Сочи» — ЦСКА главному арбитру встречи Владиславу Безбородову исполнилось 50 лет и 49 дней.

Он стал первым в истории судьей, который работал на матче чемпионата России по празднования 50-летнего юбилея. Второй результат в истории принадлежит москвичу Валерию Шавейко (48 лет и 278 дней), третье — краснодарцу Юрию Чеботареву (48 лет и 253 дня).

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