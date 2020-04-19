Экс-гендиректор «Анжи»: «Я бы на какое-то время сделал премьер-лигу закрытой»

Бывший генеральный директор «Анжи» Герман Чистяков рассказал, какие меры предпринял бы для развития российской премьер-лиги.

— Да, в Греции футбол больше похож на бизнес. По крайней мере, бюджетного финансирования там нет. Но масштаб лиги мелкий — часть клубов существует в рамках бюджета всего около 3-4миллионов евро в год. Стадионов мало, часть из них в ужасном состоянии. И все же мне ближе такая модель, когда живут по средствам, играют, как могут. В греческой лиге есть проблема — слишком долго лига существовала, по сути, ради одной команды. Отсюда и коррупция, и скандалы в судействе, но все же у лиги более правильная и здоровая платформа, чем у нас. А все дерби, к слову, по инициативе ПАОК теперь судят иностранные арбитры.

Правда, у России своя специфика, своя история и свой путь. В одночасье убрать бюджетную помощь профессиональному футболу невозможно, это факт. Однако есть идеи, как уходить от этого. Просто надо не бояться делать непопулярные шаги, чтобы наша лига стала более привлекательной для ТВ, для бизнеса. В том числе должны быть жесткие инфраструктурные требования. На какое-то время лигу я бы вообще закрывал — делал компактной, играл бы в несколько кругов, пока строились бы манежи. Таких шагов должно быть несколько, но это тема отдельного разговора.

При этом жаль, что сейчас, в период вынужденного простоя, нет глубокой дискуссии, анализа. Скажем, РПЛ или РФС могли бы запустить онлайн-платформу, где можно было бы высказаться, предложить идеи, поспорить. Вместо этого, на безрыбье, к сожалению, повестку новостей футбольной жизни определяют такие фрики, как Селюк. Обидно за отрасль. (Константин Алексеев)

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