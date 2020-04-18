Экс-гендиректор «Анжи» рассказал о проблеме зрелищности матчей РПЛ

Бывший генеральный директор «Анжи» Герман Чистяков рассказал, в чем недорабатывает РПЛ для развития популярности футбола.

— Мы хотели быть яркими, самобытными. Убежден, что такие шаги просто необходимо включать в свои планы развития каждому клубу премьер-лиги. Нам крайне не хватает этого.

РПЛ, к сожалению, почти ничего не делает, чтобы российский чемпионат перестал быть просто соревнованием спортивных коллективов, а стал зрелищем, продуктом, который хочется смотреть, покупать, которому захочется быть сопричастным.

Если найдете на Youtube ролики, как на пике наших усилий выглядела старая арена в Махачкале во время выхода команд на поле, увидите исполнение на трубе живьем обязательного тогда гимна страны, вы отметите, что практически никто ничего подобного сейчас не делается. Хотя и чемпионат мира прошел у нас, и арены новые. Я вот часто думаю, нам бы такие инфраструктурные возможности десять лет назад, мы бы прогремели еще мощнее. «Анжи» часть своей новой истории творило на арене 1927 года постройки. Мне тогда казалось, что какие-то объекты арены с тех пор так и не менялись.

Так что, возвращаясь к вопросу, нет, не считаю перебором, мне подобных перформансов сейчас не хватает.

Мы во многом опережали время, как когда-то далеко в будущее в этом направлении уходили «Крылья Советов» при президенте Германе Ткаченко по шоу, по пиару, по принципам формирования команды. «Крылья Советов» тогда и «Анжи» нашего периода добавляли яркости лиге. Сейчас, повторюсь, этого не хватает. (Константин Алексеев)

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