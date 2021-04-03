Гершкович считает трагедией для российского футбола то, что Романцев закончил тренировать в 51 год

Глава Объединения отечественных тренеров, бывший помощник Олега Романцева в сборной России (1999 — 2002 годы) Михаил Гершкович во второй части большого интервью «СЭ» заявил, что считает трагедией для российского футбола уход Романцева из тренерской профессии в возрасте 51 года. Романцев возглавлял «Спартак», «Сатурн» и «Динамо» в период с 1989 по 2005 годы.

— Считаю большой бедой для нашего футбола, что Романцев фактически в 50 лет ушел из профессии. Согласны? И есть ли у вас объяснение, почему это произошло?

— То, что его уход из практической деятельности — большая потеря для тренерского цеха, даже не обсуждается. Можно сказать — трагедия. Почему это произошло — точно скажет только сам Олег Иванович. Но, мне кажется, это стало результатом трех его попыток поработать с новыми руководителями клубов — в «Спартаке», «Сатурне» и «Динамо».

Романцев понял, что больше нет прежней системы, когда он совмещал должности президента и главного тренера, принимал все решения, держал руку на пульсе, и от него зависело все. Он был свободен в подборе игроков, местах проведения сборов, вообще в массе вещей, которые главные тренеры сегодня не определяют. В новых условиях он не захотел ввязываться в борьбу, тратить лишние нервы. У любого суперталантливого человека есть специфика отношения ко всему, что происходит вокруг. Сейчас-то уже вряд ли, а вот если бы лет десять назад была сделана попытка вернуть его в «Спартак» — думаю, он мог бы согласиться.

— Был ли момент за годы работы с Романцевым, когда бы он вас потряс?

— Особняком для меня стоит отборочный матч Евро-2000 во Франции, когда мы обыграли действующих чемпионов мира на «Стад де Франс» — 3:2. Его установка была абсолютно гениальной. Не могу ее сейчас точно процитировать, но в тех словах было столько энергетики, что я сразу почувствовал: мы выиграем. Эта энергетика проникла в ребят, произвела на них большое впечатление. Думаю, если самого Романцева сейчас спросить, что он говорил, то Олег Иванович и не вспомнит. А тогда он был в таком ударе!

(Игорь Рабинер)