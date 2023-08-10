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Сегодня, 16:58

Экс-арбитр Егоров предположил, когда Безбородова могут вернуть на матчи РПЛ

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Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров ответил на вопрос, когда судья Владислав Безбородов будет снова назначен на матчи чемпионата России.

50-летний арбитр остался без назначений во втором туре РПЛ подряд после скандальной ошибки в матче 2-го тура «Ахмат» — ЦСКА (2:3): он нарушил протокол ВАР, ошибочно удалил защитника армейцев Милана Гайича и заставил перебить пенальти в ворота красно-синих.

— Думаю, двух игр будет предостаточно, — приводит «Спорт День за Днем» слова Егорова. — Все зависит от характера ошибок, которые он допустил. Так понимаю, что в целом оценка была неудовлетворительной, поэтому сейчас ему надо отдохнуть.

— Не подтолкнет такое отношение Безбородова к завершению карьеры?

— Ни в коем случае. Он бывал не в таких переделках. Невзирая на возраст, он остается в очень хорошей спортивной форме. Он — один из лучших арбитров нашей страны. Уверен, что он принесет еще много пользы для нашего футбола.

Источник: sportsdaily.ru
Владислав Безбородов
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