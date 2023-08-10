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Колыванов: «Норманн поступил подло по отношению к тренеру, партнерам и болельщикам «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал решение полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, выступавшего за «Динамо», расторгнуть контракты с российскими клубами.

«Матиас Норманн поступил очень подло по отношению к главному тренеру, который на него рассчитывал, к своим партнерам по команде и по отношению к огромной армии болельщиков «Динамо». Эта ситуация показала, кто он есть на самом деле», — цитирует Колыванова RT.

9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивораров заявил, что Норманн покинул Россию и прислал в московский клуб и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов. Причиной своего поступка футболист назвал ситуацию с дронами в «Москва-Сити».

«Динамо» арендовало 27-летнего норвежца у ростовчан в сентябре прошлого года. Он провел за бело-голубых 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Контракт Норманна с «Ростовом» рассчитан до 2025 года.

Источник: RT
Игорь Колыванов
Матиас Норманн
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
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 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
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 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
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9
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 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
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