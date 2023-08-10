Колыванов: «Норманн поступил подло по отношению к тренеру, партнерам и болельщикам «Динамо»

Бывший тренер «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал решение полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, выступавшего за «Динамо», расторгнуть контракты с российскими клубами.

«Матиас Норманн поступил очень подло по отношению к главному тренеру, который на него рассчитывал, к своим партнерам по команде и по отношению к огромной армии болельщиков «Динамо». Эта ситуация показала, кто он есть на самом деле», — цитирует Колыванова RT.

9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивораров заявил, что Норманн покинул Россию и прислал в московский клуб и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов. Причиной своего поступка футболист назвал ситуацию с дронами в «Москва-Сити».

«Динамо» арендовало 27-летнего норвежца у ростовчан в сентябре прошлого года. Он провел за бело-голубых 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Контракт Норманна с «Ростовом» рассчитан до 2025 года.