«Эх, Слай». Игбун заблокировал аккаунт «Уфы» в Instagram
17:19
В матче 9-го тура чемпионата России «Динамо» сыграет с «Уфой». В составе московского клуба на поле может появиться бывший нападающий уфимского клуба Силвестр Игбун.
В Twitter «Уфы» появился комментарий по поводу футболиста.
— Мы так хотели отметить Слая в предыдущей сторис, но, к сожалению, он заблокировал аккаунт ФК «Уфа» в инстаграм. Зачем, Силвестр? — говорится в сообщении.
Эх, Слай ? pic.twitter.com/lRG11mDXZ7— ФК УФА (@UfaFc) September 16, 2019
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