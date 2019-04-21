Егорычев забил самый быстрый гол в нынешнем сезоне РПЛ

В матче 24-го тура РПЛ между "Уралом" и "Рубином" уже на 12-й секунде встречи счет открыл полузащитник уральцев Андрей Егорычев. Этот гол стал самым быстрым в нынешнем сезоне чемпионата России.

Самые быстрые голы в сезоне-2018/19