19:35 | Футбол — РПЛ

Егорычев забил самый быстрый гол в нынешнем сезоне РПЛ

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В матче 24-го тура РПЛ между "Уралом" и "Рубином" уже на 12-й секунде встречи счет открыл полузащитник уральцев Андрей Егорычев. Этот гол стал самым быстрым в нынешнем сезоне чемпионата России.

Самые быстрые голы в сезоне-2018/19

Тур

Матч

Автор гола

Время гола

24

Урал – Рубин – 2:1

Андрей Егорычев

0.12

23

Зенит – Анжи – 5:0

Сердар Азмун

1.30

15

Динамо – Енисей – 1:2

Михаил Комков

2.01

2

Уфа – Анжи – 3:0

Сильвестр Игбун

2.16

24

Урал – Рубин – 2:1

Дмитрий Полоз

3.02

1

Спартак – Оренбург – 1:0

Самюэль Жиго

3.25

17

ЦСКА – Енисей – 2:1

Георгий Щенников

3.47

22

Оренбург – Ахмат – 1:3

Сергей Терехов

3.55

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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