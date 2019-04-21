Егорычев забил самый быстрый гол в нынешнем сезоне РПЛ

В матче 24-го тура РПЛ между "Уралом" и "Рубином" уже на 12-й секунде встречи счет открыл полузащитник уральцев Андрей Егорычев. Этот гол стал самым быстрым в нынешнем сезоне чемпионата России.
Самые быстрые голы в сезоне-2018/19
|
Тур
|
Матч
|
Автор гола
|
Время гола
|
24
|
Урал – Рубин – 2:1
|
Андрей Егорычев
|
0.12
|
23
|
Зенит – Анжи – 5:0
|
Сердар Азмун
|
1.30
|
15
|
Динамо – Енисей – 1:2
|
Михаил Комков
|
2.01
|
2
|
Уфа – Анжи – 3:0
|
Сильвестр Игбун
|
2.16
|
24
|
Урал – Рубин – 2:1
|
Дмитрий Полоз
|
3.02
|
1
|
Спартак – Оренбург – 1:0
|
Самюэль Жиго
|
3.25
|
17
|
ЦСКА – Енисей – 2:1
|
Георгий Щенников
|
3.47
|
22
|
Оренбург – Ахмат – 1:3
|
Сергей Терехов
|
3.55
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