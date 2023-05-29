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Егорычев: «Большой успех то, что при всех проблемах «Урал» остался в РПЛ без стыков»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев поделился впечатлениями от того, что команда останется в РПЛ на следующий сезон.

«Все в клубе проделали большой объем работы. Каждый от мала до велика работал ради успеха команды. Это привело к созданию причин, по которым мы оторвались и от зоны вылета, и от зоны стыков. Хотя провалили старт сезона. Но во многом все решила беспроигрышная серия, которая была осенью и в начале весны. Она очень помогла после неудачного начала, с которым мы справились, благодаря приходу нового тренерского штаба во главе с Виктором Гончаренко, новых игроков, которые нас усилили, появилась скамейка. Да, весной был спад, отчасти связанный с тем, что параллельно прошли далеко в Кубке России, отыграли там много матчей. Но все равно — большой успех то, что при всех проблемах мы остались в РПЛ без стыков», — приводит слова Егорычева «Известия».

«Урал» с 33 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, опережая идущие на 13-й строчке «Крылья Советов» на 4 очка.

Источник: https://iz.ru/1519909/aleksei-fomin/predel-ot-nizhnego-spartak-otdal-tcska-shans-na-serebro-rpl
Андрей Егорычев
ФК Урал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 1 : 3
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 0 : 0
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 1 : 1
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 0 : 0
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 2 : 4
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 2 : 1
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 3 : 2
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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