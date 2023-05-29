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Сегодня, 03:55

Филипенко: «Изначально понимал, что у «Урала» есть все, чтобы сохранить прописку в РПЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Урала» Егор Филипенко поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне.

«С первых дней внутри команды видел, как все хотели исправить ту негативную ситуацию, пахали на тренировках и выкладывались в матчах. В целом изначально понимал, что у нас хорошая команда и есть все, чтобы сохранить прописку в РПЛ. Да, могли сделать это раньше, чем за тур до финиша. Но получилось так, как получилось. Эмоции, конечно, положительные. Решили задачу в столь непростых условиях, в которых команда оказалась в начале сезона», — приводит слова Филипенко «Известия».

«Урал» с 33 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, опережая идущие на 13-й строчке «Крылья Советов» на 4 очка.

Источник: https://iz.ru/1519804/aleksei-fomin/esli-net-ot-tebia-polzy-s-toboi-v-liuboi-moment-mogut-poproshchatsia
Егор Филипенко
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
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27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 0 : 0
27.05 19:00
Сочи – Зенит
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28.05 14:00
Спартак – Пари НН
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28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 2 : 4
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
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