Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров не стал комментировать спорные эпизоды матча 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА (1:1).

— По всей видимости, ЦСКА напишет обращение в экспертно-судейскую комиссию, поэтому предлагаю перенести обсуждение этого матча до решения комиссии, — сказал Егоров. — Я могу высказать свое личное мнение, но это будет некорректно. (Иван Торопцев)