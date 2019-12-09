Егоров не стал комментировать спорные эпизоды матча «Краснодар» — ЦСКА
9 декабря 2019, 14:00
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров не стал комментировать спорные эпизоды матча 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА (1:1).
— По всей видимости, ЦСКА напишет обращение в экспертно-судейскую комиссию, поэтому предлагаю перенести обсуждение этого матча до решения комиссии, — сказал Егоров. — Я могу высказать свое личное мнение, но это будет некорректно. (Иван Торопцев)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...