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Егоров не стал комментировать спорные эпизоды матча «Краснодар» — ЦСКА

9 декабря 2019, 14:00
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров не стал комментировать спорные эпизоды матча 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА (1:1).

— По всей видимости, ЦСКА напишет обращение в экспертно-судейскую комиссию, поэтому предлагаю перенести обсуждение этого матча до решения комиссии, — сказал Егоров. — Я могу высказать свое личное мнение, но это будет некорректно. (Иван Торопцев)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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