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Сегодня, 14:30

Титов о Пьяниче: «Все делает в одно-два касания. ЦСКА нужно уже сейчас продлевать контракт с ним»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича.

— Пьянич успел произвести на вас впечатление?

— Даже по тем минутам, которые он провел на поле, все было ясно. Мастер во всех отношениях! Играет в одно-два касания. Первым обрабатывает и сразу видит, куда отдать. У него уже есть решение. Тот же Барко играл в Аргентине. Там все-таки другой стиль. Подхватил мяч и понесся с ним один. Пьянич же продукт европейского футбола. Миралем показывает: одно-два касания решают все в футболе. Мастерства у него вагон. Уверен, он принесет пользу армейцем. У него контракт на год?

— Соглашение по схеме 1+1.

— Ну вот надо его уже сейчас продлевать, потому что он точно усилит ЦСКА.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Эсекиэль Барко в&nbsp;матче против ЦСКА (2:0) 2&nbsp;ноября 2024 года. «Барко — мастер, но передерживает мяч. Пьянич играет в одно-два касания». Титов о дерби

Егор Титов
Миралем Пьянич
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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 1 : 1
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Зенит – Динамо Мх
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2.11 18:00
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ЦСКА – Спартак
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 - : -
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Зенит

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Локомотив

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 5 1 0
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