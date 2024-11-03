«Акрон» — «Крылья Советов»: Дзюба забил гол

«Акрон» увеличил преимущество в матче 14-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» — 2:0.

На 72-й минуте гол забил Артем Дзюба, который вышел на замену во втором тайме.