Эдуардо Докампо: «При такой погоде никому не удобно играть»

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо оценил готовность команды к матчу 17-го тура чемпионата России против «Зенита».

— Мы уже привыкли к потерям в составе. Так что спокойно готовились, — рассказал тренер в интервью «Матч Премьер».

Мы не думаем о реванше за поражение в первом круге. «Зенит» — всегда хороший повод показать себя.

Как можем добиться успеха? За счет желания, за счет проделанной работы. Будем делать ставки на контратаки.

При такой погоде никому не удобно играть. Не думаю, что погодные условия будут плюсом для какой-то из команд.

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