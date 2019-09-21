Эдуардо Докампо: «Отставка? Продолжаем работать»

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо после поражения от «Зенита» (0:5) в матче 10-го тура чемпионата России рассказал, что тренерский штаб не собирается уходить в отставку.

— Во втором тайме был одна команда на поле. В первом тайме мы еще держались. Играть против такой команды очень тяжело. Остаётся двигаться вперед, — отметил Докампо. — Получили очень большой удар, но мы на правильном пути. Такое поражение нам станет уроком. Мы не можем сомневаться, мы должны играть так, как умеем. Когда мы больше обороняемся, чем атакуем забить гол меньше шансов. Это математика.

— Собирается ли тренерский штаб в отставку?

— Продолжаем работу. (Дмитрий Зимин)