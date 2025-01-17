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РФС передал в правоохранительные органы материалы проверки судейства матчей «Крыльев»

Сергей Ярошенко
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Судейские инстанции РФС передали в правоохранительные органы материалы проверки матчей самарских «Крыльев», сообщил глава судейского комитета Павел Каманцев.

«Материалы по итогам проверки переданы в правоохранительные органы. На данном этапе их содержание не раскрывается в интересах следствия», — цитирует Каманцева «РБ Спорт».

О завершении проверки стало известнов в декабре. Тогла глава судейского комитета отметил, что «результаты этого исследования точно не удивили».

Проверка стала реакцией РФС на заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В ноябре губернатор сообщил о том, что неназванный человек заявил ему о долге клуба в 36 миллионов рублей перед неназванными преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

В итоге по заявлению губернатора возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
Павел Каманцев
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2
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3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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