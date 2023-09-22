Севикян рассказал, почему сделал выбор в пользу сборной Армении

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал, почему принял решение выступать за сборную Армении.

«У меня родители армяне. Они из ахалкалакского района, это находится на территории Грузии. Там есть армянский диалект, он немного другой. На нем я разговариваю. Меня крестили в Армении. В детстве ездил туда на все лето — к бабушке с дедушкой. Посещал Ереван несколько раз. В прошлом году там был, как раз на матче сборной, когда они играли с Шотландцами. Мне кажется, сердце наталкивало меня на мысль о том что я должен выступать за сборную Армении. Да я и говорил об этом в СМИ, это ни для кого не было секретом», — приводит слова Севикяна официальный YouTube-канал РПЛ.

30 августа 22-летний полузащитник попал в число 49 игроков, приглашенных на сентябрьский сбор сборной России, но футболист признался, что хочет играть за сборную Армении. Ранее он выступал за молодежную и юношескую сборную России.

Севикян является воспитанником академии «Локомотива». После этого он выступал в системе испанского «Леванте», а в прошлом году перешел в «Пари НН». В текущем сезоне полузащитник забил 4 мяча в 12 матчах во всех турнирах.