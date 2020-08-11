Дзюбе остался один гол до Лоськова
В матче 1-го тура против «Ротора» (1:0) Артем Дзюба забил 119-й гол в чемпионатах России и вплотную приблизился к Дмитрию Лоськову в списке лучших бомбардиров в истории турнира. От занимающего третье место Дмитрия Кириченко Артем отстает на восемь мячей, от Александра Кержакова — на 20, от Олега Веретенникова — на 24.
Лучшие бомбардиры чемпионата России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Олег Веретенников
|
1992-1999, 2001-2002
|
274
|
143
|
Александр Кержаков
|
2001-2006, 2008-2015, 2016/17
|
340
|
139
|
Дмитрий Кириченко
|
1998-2013
|
377
|
127
|
Дмитрий Лоськов
|
1992-1993, 1995-2012, 2017
|
453
|
120
|
Артем Дзюба
|
2006-н.в.
|
336
|
119
|
Роман Павлюченко
|
2008-2008, 2012-2017
|
309
|
104
|
Сергей Семак
|
1993-2004, 2006-2013
|
456
|
102
|
Андрей Тихонов
|
1992-2004, 2007-2008, 2011
|
346
|
98
|
Игорь Семшов
|
1996-2014
|
433
|
98
|
Валерий Есипов
|
1992-2007
|
390
|
88
«Ротор» оказался 28-й командой, пропустившей от Артема Дзюбы в матчах высшего дивизиона. Столько же жертв набралось за карьеру у Валерия Есипова, Сергея Семака и Романа Павлюченко, по 30 клубов огорчали Игорь Семшов, Дмитрий Лоськов и Дмитрий Кириченко. Занимательно, что главные российские снайперы Александр Кержаков и Олег Веретенников забили 27 командам, как и Андрей Тихонов с Александром Ширко.
Дзюба имеет отличные шансы на то, чтобы настичь лидеров уже в этом чемпионате. Для этого ему нужно отметиться голами в матчах с неприступными доселе «Химками» и «Сочи».
Футболисты, забившие в чемпионате России наибольшему числу команд
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Пострадавшие команды
|
Игорь Семшов
|
433
|
98
|
30
|
Дмитрий Лоськов
|
453
|
120
|
30
|
Дмитрий Кириченко
|
377
|
129
|
30
|
Валерий Есипов
|
390
|
88
|
28
|
Сергей Семак
|
456
|
102
|
28
|
Роман Павлюченко
|
309
|
104
|
28
|
Артем Дзюба
|
336
|
119
|
28