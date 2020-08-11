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Дзюбе остался один гол до Лоськова

20:30
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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В матче 1-го тура против «Ротора» (1:0) Артем Дзюба забил 119-й гол в чемпионатах России и вплотную приблизился к Дмитрию Лоськову в списке лучших бомбардиров в истории турнира. От занимающего третье место Дмитрия Кириченко Артем отстает на восемь мячей, от Александра Кержакова — на 20, от Олега Веретенникова — на 24.

Лучшие бомбардиры чемпионата России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Олег Веретенников

1992-1999, 2001-2002

274

143

Александр Кержаков

2001-2006, 2008-2015, 2016/17

340

139

Дмитрий Кириченко

1998-2013

377

127

Дмитрий Лоськов

1992-1993, 1995-2012, 2017

453

120

Артем Дзюба

2006-н.в.

336

119

Роман Павлюченко

2008-2008, 2012-2017

309

104

Сергей Семак

1993-2004, 2006-2013

456

102

Андрей Тихонов

1992-2004, 2007-2008, 2011

346

98

Игорь Семшов

1996-2014

433

98

Валерий Есипов

1992-2007

390

88

«Ротор» оказался 28-й командой, пропустившей от Артема Дзюбы в матчах высшего дивизиона. Столько же жертв набралось за карьеру у Валерия Есипова, Сергея Семака и Романа Павлюченко, по 30 клубов огорчали Игорь Семшов, Дмитрий Лоськов и Дмитрий Кириченко. Занимательно, что главные российские снайперы Александр Кержаков и Олег Веретенников забили 27 командам, как и Андрей Тихонов с Александром Ширко.

Дзюба имеет отличные шансы на то, чтобы настичь лидеров уже в этом чемпионате. Для этого ему нужно отметиться голами в матчах с неприступными доселе «Химками» и «Сочи».

Футболисты, забившие в чемпионате России наибольшему числу команд

Игрок

Матчи

Голы

Пострадавшие команды

Игорь Семшов

433

98

30

Дмитрий Лоськов

453

120

30

Дмитрий Кириченко

377

129

30

Валерий Есипов

390

88

28

Сергей Семак

456

102

28

Роман Павлюченко

309

104

28

Артем Дзюба

336

119

28

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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