Дзюбе остался один гол до Лоськова

В матче 1-го тура против «Ротора» (1:0) Артем Дзюба забил 119-й гол в чемпионатах России и вплотную приблизился к Дмитрию Лоськову в списке лучших бомбардиров в истории турнира. От занимающего третье место Дмитрия Кириченко Артем отстает на восемь мячей, от Александра Кержакова — на 20, от Олега Веретенникова — на 24.

Лучшие бомбардиры чемпионата России

Игрок Годы Матчи Голы Олег Веретенников 1992-1999, 2001-2002 274 143 Александр Кержаков 2001-2006, 2008-2015, 2016/17 340 139 Дмитрий Кириченко 1998-2013 377 127 Дмитрий Лоськов 1992-1993, 1995-2012, 2017 453 120 Артем Дзюба 2006-н.в. 336 119 Роман Павлюченко 2008-2008, 2012-2017 309 104 Сергей Семак 1993-2004, 2006-2013 456 102 Андрей Тихонов 1992-2004, 2007-2008, 2011 346 98 Игорь Семшов 1996-2014 433 98 Валерий Есипов 1992-2007 390 88

«Ротор» оказался 28-й командой, пропустившей от Артема Дзюбы в матчах высшего дивизиона. Столько же жертв набралось за карьеру у Валерия Есипова, Сергея Семака и Романа Павлюченко, по 30 клубов огорчали Игорь Семшов, Дмитрий Лоськов и Дмитрий Кириченко. Занимательно, что главные российские снайперы Александр Кержаков и Олег Веретенников забили 27 командам, как и Андрей Тихонов с Александром Ширко.

Дзюба имеет отличные шансы на то, чтобы настичь лидеров уже в этом чемпионате. Для этого ему нужно отметиться голами в матчах с неприступными доселе «Химками» и «Сочи».

Футболисты, забившие в чемпионате России наибольшему числу команд