Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" назвал трех лучших игроков сезона в чемпионате России.

– Вы стали лучшим и по оценкам "СЭ", и по опросу футболистов лиги. Кого сами считаете лучшим и почему?

– Я за то, что начинать всегда надо с чемпиона. Себя мне некорректно называть, но очень горжусь своим вкладом в это чемпионство. Ракицкий, Барриос и Азмун – три крутых игрока, которые очень сильно помогли, но не могу назвать их, потому что они не были с нами с самого начала пути. Так что назову Ивановича, Лунева – потому что в какой-то момент, когда мы начали провисать, на определенных ребятах держалось все, этот костяк и спас нас. И еще Дриусси. Может, и неправильно называть всех из своей команды, потому что есть много очень хороших футболистов в других клубах, но я объясню.

Иванович держал уровень и нашу оборону. Нету крутой, с ним защита была в порядке, и он был бы в моем списке, если бы играл все время – но зимой появился Ракицкий. А Иванович – основополагающий столп нашей обороны. Менялись другие защитники, а он оставался, бился, провел только одну неважную встречу за весь чемпионат, на выезде с ЦСКА. Во всех остальных матчах ни один соперник его не переборол, не перебегал, никто не смял.

Лунев очень часто нас выручал и спасал. Это было незаметно для многих, потому что мы побеждали, но вот встреча с "Динамо", выход один на один – забей Черных, все бы сложилось иначе. И таких матчей было много. Это качественный и крутой вратарь, в нужный момент он тащит. По нему не скажешь, если он нервничает. Это хорошо – мне всегда говорили: "Даже если ты срешь, это надо делать уверенно". Он чем-то похож по ментальности на Акинфеева – они умеют прятать свои эмоции.

Дриусси для меня так преображался по ходу чемпионата – выходил справа, в нападении, под нападающим, слева. Проделал колоссальный объем работы, профессионально и не по годам мудро отнесся ко всем этим сменам позиции.

Таких в команде было двое – он и я, кому нужно было свои амбиции, все свое "я" засунуть в одно место. И мы даже как-то раз об этом говорили – высказал ему свои комплименты, старался его поддерживать. Были моменты, когда я злился, почему не получается забивать, отдавать, случалось, расстраивался Себа. Мою серию обсуждали вовсю, а Дриусси это миновало, чему я рад. Когда он забил, было видно, как прямо стряхивал все с себя. Восхищен его работой на команду, говорил Себе: "Давай будем это терпеть, дорогой, у нас есть цель". (Сергей Егоров, Егор Бычков)

Полностью интервью Артема Дзюбы - здесь.