Дзюба в гостях у "Вечернего Урганта". Видео

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба стал гостем программы "Вечерний Ургант". Форвард пообщался с ведущим Иваном Ургантом, а также по традиции принял участие в конкурсном задании.

Напомним, Дзюба был признан лучшим игроком сезона и по оценкам "СЭ", и по опросу футболистов РПЛ, который каждый год проводит наше издание. Он набрал 182 очка.

Дзюба – лучший по версии футболистов! // За Дзюбу не проголосовал только "Локо" // Огромное интервью с Артемом Дзюбой. О золоте "Зенита", Кокорине, Федуне, Англии и Китае

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