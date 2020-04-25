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Дзюба рассказал, сколько книг прочитал за карантин

04:28
Артем Дзюба в эфире «Вечернего Урганта».
Артем Дзюба в эфире «Вечернего Урганта».
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Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба? в эфире «Вечернего Урганта» рассказал, чем занимается в самоизоляции. Также он порекомендовал зрителям три фильма, а также признался, сколько книг прочитал.

Артем Дзюба в &quot;Вечернем Урганте&quot;.Артем Дзюба в эфире «Вечернего Урганта». Видео

— Чем я только не скрашиваю досуг, — сказал Дзюба. — На первом месте дети, конечно. Все время я посвещаю им, но ночью просыпается мафия... и начинаю играть во все подряд. У меня дома много мячей. Играем в футбол, хоккей, баскетбол. Скоро дойдем до регби.

— Топ-3 твоих фильма, которые посмотрели за последнее время? Что бы ты порекомендовал своим зрителям?

— Сейчас все на этот фильм подсели, мне кажется. «Заражение». Посмотрел один раз, с первого раза все понял. Я пересмотрел сериал «Мандалорец». Очень советую. И сейчас, еще не смотрел, но мне все сказали, что вышел фильм про Майкла Джордана. Сегодня буду смотреть. Говорят, просто потрясающая картина.

— Какую книгу прочитали?

— «Скотный двор» прочитал. Хочу похвастаться. Думал, как только сяду на карантин, посвящу себя много книгам. Обломался мой план, была осилена одна книга. Но, я думаю, что мы будем продолжать биться.

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