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Дзюба: «Отдаю дань уважения Карпину. Ни одного плохого слова про Георгича не скажу»

Сергей Разин
корреспондент
Валерий Карпин и Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал о взаимодействии с главным тренером сборной России Валерием Карпиным в расположении национальной команды.

— Он мог спокойно меня и дальше не вызывать, но все-таки пошел на это, дал мне шанс, — приводит слова Дзюбы Sport24. - На протяжении всего времени в сборной я был ошарашен и восхищен Карпиным. Как Георгич себя вел, как разговаривал... Я в приятном шоке. Видно, что человек очень повзрослел, изменился. Наверное, как и я сам. Отдаю дань уважения Карпину, всегда буду ему благодарен за этот вызов. Впредь ни одного плохого слова про Георгича не скажу.

— История твоего примирения с Карпиным вообще надолго?

— Надеюсь, навсегда. С моей стороны будет бесстыдством говорить про него что-то негативное. Надо признавать хорошие поступки людей и самому меняться. Плюс с Георгичем у нас уже давно не было открытого конфликта. Мы спокойно здоровались, когда виделись. Общения, правда, не было, но в целом все было нормально.

Нападающий сборной России Артем Дзюба.«Поеду летом к Слуцкому в Китай». Дзюба — после возвращения в сборную и рекордного гола

Дзюба впервые с 2021 года был вызван в сборную России. 19 марта в товарищеском матче против Гренады (5:0) 36-летний россиянин забил один мяч и установил рекорд по количеству голов за национальную команду (31).

Источник: Sport24
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Артем Дзюба
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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