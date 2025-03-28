Дзюба: «Отдаю дань уважения Карпину. Ни одного плохого слова про Георгича не скажу»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал о взаимодействии с главным тренером сборной России Валерием Карпиным в расположении национальной команды.

— Он мог спокойно меня и дальше не вызывать, но все-таки пошел на это, дал мне шанс, — приводит слова Дзюбы Sport24. - На протяжении всего времени в сборной я был ошарашен и восхищен Карпиным. Как Георгич себя вел, как разговаривал... Я в приятном шоке. Видно, что человек очень повзрослел, изменился. Наверное, как и я сам. Отдаю дань уважения Карпину, всегда буду ему благодарен за этот вызов. Впредь ни одного плохого слова про Георгича не скажу.

— История твоего примирения с Карпиным вообще надолго?

— Надеюсь, навсегда. С моей стороны будет бесстыдством говорить про него что-то негативное. Надо признавать хорошие поступки людей и самому меняться. Плюс с Георгичем у нас уже давно не было открытого конфликта. Мы спокойно здоровались, когда виделись. Общения, правда, не было, но в целом все было нормально.

Дзюба впервые с 2021 года был вызван в сборную России. 19 марта в товарищеском матче против Гренады (5:0) 36-летний россиянин забил один мяч и установил рекорд по количеству голов за национальную команду (31).