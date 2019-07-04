Дзюба рассказал, как убегал от фанатов ЦСКА из-за красной формы

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба на презентации новой формы команды на предстоящий сезон рассказал историю, связанную с его первой футбольной экипировкой. По его словам, тогда ему пришлось убегать от фанатов ЦСКА.

– Первую форму покупал на Черкизовском рынке в Москве, он тогда пользовался спросом. Помню, что у меня была форма красного цвета. И это как-то не понравилось болельщикам ЦСКА. Пришлось убегать. Очень прилично так, – сказал Дзюба. – После чемпионата мира раздарил где-то сто футболок. И да, было приятно, что Сульшер попросил у меня майку (для сына).

Напомним, что "Зенит" показал фотографии с домашней и гостевой формой на следующий сезон. Первая привычно выполнена в сине-бело голубых цветах, вторая – белая.