Джордан Ларссон: «Стараюсь привыкнуть к футболу, который просит показывать тренер»

Полузащитник «Спартака» Джордан Ларссон в интервью клубной пресс-службе рассказал про адаптацию в Москве. По его словам, ему нравится этот город.

— Уже больше месяца вы спартаковец. Адаптируетесь успешно?

— Все отлично, команда хорошо меня приняла. Не только игроки, но и тренеры, персонал. И болельщики тоже. Стараюсь привыкнуть к тому футболу, который просит показывать тренер. Рецепт прост: чем больше буду играть, тем быстрее адаптируюсь. Время нужно, конечно.

— Поселились в центре Москвы?

— Да, пока живу в гостинице. Скоро переберусь в квартиру. Москва такая большая, что даже за несколько лет вряд ли познакомлюсь со всеми красивыми местами. Мне здесь нравится.

— В мегаполисах раньше не жили?

— Мы жили в Барселоне, но тогда я был еще подростком, несамостоятельным. А сейчас я в Москве сам по себе, и это совсем иначе воспринимается.

— Есть моменты, которые удивили с неприятной стороны?

?— Движение на дорогах. Я слышал, что это может стать проблемой, но не представлял масштабов.