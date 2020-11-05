Джикия оплатит мальчику из Новочеркасска покупку нового протеза
10:06
Защитник «Спартака» Георгий Джикия из собственных средств оплатит для подопечного фонда «Спартак — детям» Павла Дробота из Новочеркасска покупку нового протеза предплечья.
Очень красивый поступок от Георгия Джикия ?? ? Георгии? проникся историеи? подопечного фонда @spartakforkids Паши Дробота из Новочеркасска и решил помочь парню начать новую счастливую жизнь. Кэп полностью оплатит ему покупку нового протеза предплечья! Паша с мамои? счастливы, а мы гордимся нашим капитаном! ? #ВместеПобедим #СпасибоКэп #СпартакДетям