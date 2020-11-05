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Джикия оплатит мальчику из Новочеркасска покупку нового протеза

10:06
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия из собственных средств оплатит для подопечного фонда «Спартак — детям» Павла Дробота из Новочеркасска покупку нового протеза предплечья.

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