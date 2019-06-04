Джикия и Зобнин ждут Промеса в "Спартаке"

Диалог Промеса, Джикии и Зобнина под постом в Инстаграме.

Футболисты "Спартака" Георгий Джикия и Роман Зобнин написали экс-игроку красно-белых Квинси Промесу, что ждут его возвращения в команду.

В Инстаграме Spartak_Redwhitenews появился пост с фотографией Промеса, которая сопровождалась комментарием: "Верите, что еще вернется?". Игрок написал под ним "да". Джикия и Зобнин отреагировали на его комментарий.

– Ждем тебя, братуха, – написал Джикия.

– Мы тебя ждем! Надеюсь, ты скоро вернешься домой, – добавил Зобнин.

Промес выступал за "Спартак" с 2014-го. В составе красно-белых он стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и завоевал Суперкубок страны в 2017-м. В общей сложности провел 135 матчей за красно-белых, забил 66 голов и отдал 34 голевых передачи.

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