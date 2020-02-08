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Джикия и Бакаев отпраздновали победу на турнире в Катаре с детьми и болельщиками

16:18
8 февраля. Доха. Георгий Джикия и Зелимхан Бакаев с болельщиками. Фото Дмитрий Зеленов, "СЭ"
8 февраля. Доха. Георгий Джикия и Зелимхан Бакаев с болельщиками. Фото Дмитрий Зеленов, "СЭ"
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Капитан «Спартака» защитник Георгий Джикия и полузащитник Зелимхан Бакаев отпраздновали победу на турнире в Катаре с детьми и болельщиками.

После игры с «Партизаном» (3:2) и награждения футболисты красно-белых подошли к трибуне и сделали фото с детьми, которые за них болели. (Дмитрий Зеленов)

Спартак — Партизан

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