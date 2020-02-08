Джикия и Бакаев отпраздновали победу на турнире в Катаре с детьми и болельщиками
16:18
Капитан «Спартака» защитник Георгий Джикия и полузащитник Зелимхан Бакаев отпраздновали победу на турнире в Катаре с детьми и болельщиками.
После игры с «Партизаном» (3:2) и награждения футболисты красно-белых подошли к трибуне и сделали фото с детьми, которые за них болели. (Дмитрий Зеленов)
Джикия и Бакаев пошли с трофеем к болельщикам «Спартака» ? pic.twitter.com/uCLsZWdvfm— СЭ Футбол (@se_football) February 8, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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