Джикия и Бакаев отпраздновали победу на турнире в Катаре с детьми и болельщиками

Капитан «Спартака» защитник Георгий Джикия и полузащитник Зелимхан Бакаев отпраздновали победу на турнире в Катаре с детьми и болельщиками.

После игры с «Партизаном» (3:2) и награждения футболисты красно-белых подошли к трибуне и сделали фото с детьми, которые за них болели. (Дмитрий Зеленов)