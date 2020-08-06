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Джано Ананидзе: «Ничего не буду доказывать «Спартаку» принципиально, «Спартак» уже позади»

13:37
Джано Ананидзе в составе &quot;Спартака&quot;. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
Джано Ананидзе в составе &quot;Спартака&quot;. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
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Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе, подписавший в четверг контракт с «Ротором», рассказал, как относится к тому, что ему предстоит сыграть против красно-белых. Грузинский хавбек выступал за «Спартак» с 2007 по 2019 год.

— Принципиальными матчи со «Спартаком» точно не будут, — цитирует пресс-служба «Ротора» Ананидзе. — Я ушел из команды красиво, все было решено взаимно. «Спартак» уже позади. «Спартаку» принципиально я ничего не буду доказывать, я «Ротору» буду доказывать, что заслуживаю здесь играть. У меня осталось много друзей в команде и с ними хочется встретиться, но по-футбольному доказывать нечего.

Ближайший матч «Ротора» и «Спартака» запланирован на 5-й тур Тинькофф РПЛ-2020/21 и состоится 26 августа в Волгограде.

Дополнительная информация:

https://rotor-vlg.com/?p=9996

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