В «Локомотиве» прокомментировали продление контрактов с Карпукасом и Морозовым

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о переподписании контрактов с полузащитником Артемом Карпукасом и защитником Евгением Морозовым.

«Мы очень рады, что воспитанники Академии ФК «Локомотив» продолжат выступать за клуб. И Артем Карпукас, и Евгений Морозов являются важными игроками нынешней команды», — цитирует Ульянова официальный сайт железнодорожников.

«Локомотив» объявил о продлении контрактов с обоими игроками 22 августа. Новое соглашение с Карпукасом рассчитано до конца сезона-2026/27. Контракт Морозова действует до лета 2026 года.