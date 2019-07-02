Дзагоев восстанавливается после травмы. Видео

Официальный Twitter ЦСКА опубликовал видео с полузащитником Аланом Дзагоевым​, который восстанавливается от травмы крестообразных связок колена. 29-летний российский футболист занимается на специальном тренажере в Германии.

Хавбек получил повреждение в февральском товарищеском матче с "Картахеной", из-за которой вынужден пропустить остаток сезона.

Ранее стало известно, что хавбек продлил контракт с красно-синими на два года.

Пока команда тренируется в Австрии, #Дзагоев в соседней Германии продолжает работать над восстановлением 💪 pic.twitter.com/FeobkzJ7lW — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 2 июля 2019 г.

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