Дзагоев объяснил, почему российские игроки не уезжают в Европу из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением, почему российские игроки команды не уезжают в Европу.

«Знаю, что Чаловым интересовались в Англии, — цитирует Дзагоева GQ. — Видимо, не договорились. По себе же могу сказать, что ни одного официального предложения никогда не было. Какие-то слухи — да, но до дела так и не дошло. Я всегда говорил, что готов уехать в Европу. Думаю, тот же Ильзат (Ахметов — Прим. «СЭ») или Ваня Обляков тоже с радостью уехали бы в сильный чемпионат, в команду с высокими задачами. Но все зависит от предложения — хотят ли нас видеть в клубах Европы или нет».

29-летний Алан Дзагоев в текущем сезоне провел семь матчей за ЦСКА. Он играет за первую команду армейцев с 2008 года. Футболист трижды выиграл чемпионат России и четыре раза — Кубок страны.