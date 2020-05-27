РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дзагоев объяснил, почему российские игроки не уезжают в Европу из ЦСКА

13:07
Федор Чалов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Чалов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением, почему российские игроки команды не уезжают в Европу.

«Знаю, что Чаловым интересовались в Англии, — цитирует Дзагоева GQ. — Видимо, не договорились. По себе же могу сказать, что ни одного официального предложения никогда не было. Какие-то слухи — да, но до дела так и не дошло. Я всегда говорил, что готов уехать в Европу. Думаю, тот же Ильзат (Ахметов — Прим. «СЭ») или Ваня Обляков тоже с радостью уехали бы в сильный чемпионат, в команду с высокими задачами. Но все зависит от предложения — хотят ли нас видеть в клубах Европы или нет».

29-летний Алан Дзагоев в текущем сезоне провел семь матчей за ЦСКА. Он играет за первую команду армейцев с 2008 года. Футболист трижды выиграл чемпионат России и четыре раза — Кубок страны.

Дополнительная информация:

https://www.gq.ru/success/alan-dzagoev-interview

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир