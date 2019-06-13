Дюпин стал игроком "Рубина"

Голкипер Юрий Дюпин перешел в "Рубин", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Анжи".

Контракт рассчитан до конца сезона-2019/20. Новичок будет выступать за команду под 22-м номером.

- Юрий Дюпин – качественный вратарь, хорошо зарекомендовал себя в прошедшем сезоне, - сказал и.о. главного тренера "Рубина" Роман Шаронов. - Одно из его сильных качеств – игра ногами, это важно. Он создаст необходимую конкуренцию во вратарской линии.

31-летний Юрий Дюпин в прошлом сезоне провел 31 матч за "Анжи", пропустил 51 мяч и шесть раз отыграл "на ноль".

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