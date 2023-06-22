Дюков заявил, что в РФС продвинулись в реализации стратегии развития футбола до 2030 года

Президент РФС Александр Дюков рассказал о реализации стратегии развития футбола до 2030 года.

«Мы продолжили работу по реализации стратегии развития футбола до 2030 года и нам удалось значительно продвинуться в реализации наших программ и проектов.

В 2022 году мы провели все запланированные турниры, смогли сделать ряд из них более интересными и привлекательными как для болельщиков, так и для наших партнеров и спонсоров. Сделали значительный шаг в развитии Массового, женского, детско-юношеского футбола, в реализации проектов социальной направленности, в развитии программ обучения и образования, в цифровизации нашей деятельности, в развитии инфраструктурных объектов.

В 2022 году нам удалось добиться роста таких ключевых показателей стратегии-2030, как численность доли граждан, занимающихся футболом, численность занимающихся в учреждениях спортивной подготовки, численность тренеров имеющих лицензии УЕФА и РФС", — сказал Дюков.