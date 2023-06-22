Дюков заявил, что возвращение сборных и клубов к международным матчам остается одной из ключевых задач

Глава РФС Александр Дюков заявил, что возвращение российских сборных и клубов к международным турнирам остается одной из ключевых задач.

«В условиях приостановки участия наших сборных в официальных матчах, для нас было важно сохранить сам институт и обеспечить их готовность к официальным соревнованиям. Мы проводили учебно-тренировочные сборы, организовывали товарищеские матчи. Возвращение сборных и клубов к международным матчам остается одной из ключевых задач российского футбола», — сказал Дюков.