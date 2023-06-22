Билялетдинов: «Игнатьев пошелестел в «Локомотиве», но ему нужна стабильность»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов отреагировал на уход нападающего Ивана Игнатьева из московского клуба.

«Игнатьев пошелестел в «Локомотиве», забил пару голов, но ему уже нужна стабильность. Он все-таки немолодой. Что касается подписания нового нападающего в «Локомотив», то можно подтянуть своего футболиста. Два нападающих — Дзюба и Изидор — остаются, а третьего можно взять из академии. Я за своих ребят», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

22 июня стало известно, что Игнатьев покинул «Локомотив» и подписал контракт с «Сочи».

В минувшем сезоне 24-летний форвард провел 27 матчей за железнодорожников во всех турнирах, отметился 5 голами и 2 результативными передачами.