Дюков — о своем будущем в РФС: «Решение приму позже»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков на вопрос, планирует ли он участвовать в следующих выборах на этот пост.

«Мне эта работа интересна. До выборов еще достаточно времени, решение приму позже», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Дюков возглавил РФС в 2019 году. В 2021-м он был единогласно переизбран на новый 4-летний срок. Следующие выборы в организации состоятся в 2025 году.