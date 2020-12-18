Дюков заявил, что Дзюба не просил РФС помочь отыскать опубликовавшего видео

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков на пресс-конференции высказался о ситуации с публикацией в сети интимного видео форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

— Дзюба просил вас помочь отыскать того, кто опубликовал известное всем видео?

— Обращения в РФС не было. Не знаю, к кому Артем обратился. Может, в клуб. Может, в правоохранительные органы.

?Напомним, в ноябре в сети появилось видео интимного содержания с футболистом. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вывел форварда из состава национальной команды на ноябрьские матчи. Кроме того, футболист лишился капитанской повязки в «Зените».

(Гоша Чернов)