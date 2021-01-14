Президент РФС Александр Дюков вошел в окончательный список кандидатов в исполком УЕФА, сообщается на официальном сайте организации.

Исполком РФС выдвинул Дюкова в исполком УЕФА. Выборы пройдут на 45-м конгрессе УЕФА 20 апреля 2021 года.

53-летний Дюков находится на посту президента РФС с 22 февраля 2019 года. Выборы президента РФС пройдут 4 февраля 2021 года на внеочередной конференции.