Дюкову мешает то, что его связывают с «Зенитом»

Президент РФС Александр Дюков в эксклюзивном интервью главному редактору «СЭ» Максиму Максимову рассказал, как на его деятельность влияют разговоры о связи с «Зенитом».

— Вы понимаете, что вас ассоциируют с «Зенитом»? — вопрос Дюкову.

— Да, это так. Изменить что-то может только время. Мои амбиции — развитие российского футбола в целом. Чтобы преуспеть в этом, мне нужно доверие со стороны коллег по цеху. Если не будет доверия, мне будет сложно работать. Да, я понимаю, что меня связывают с «Зенитом», а «Зенит» — со мной, и это, безусловно, мешает.

— Много разговоров об увеличении влияния «Зенита» в нашем футболе с учетом грядущего вхождения в исполком РФС Елены Илюхиной, председателя совета директоров «Зенита». Что вы скажете?

— Сказать о том, что все клубы имеют равное влияние, было бы популизмом. Есть ведущие клубы, уровень влияния которых выше. «Зенит» относится к их числу. Но его роль не является более значительной, чем роли других клубов. Решения принимаются на исполкоме большинством голосов. Сейчас выдвинули Елену Анатольевну. У нее будет один голос. Кроме Елены Анатольевны там будут еще пять представителей РПЛ. О каком доминировании идет речь? Если говорить конкретно об Илюхиной и о том, почему она решила возглавить Федерацию футбола Санкт-Петербурга, то у нее совсем другая мотивация — прежде всего развитие футбола в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России, в чем также заинтересован «Зенит».

— Большой резонанс получил кубковый матч со «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

— Вы прекрасно знаете — была допущена ошибка в регламенте, что плохо. Оба решения — провести матч в Москве или в Санкт-Петербурге — были юридически ущербны. Более справедливым с точки зрения уже сложившейся практики было решение провести матч в Санкт-Петербурге. И его принимал исполком, я не голосовал. Давайте вспомним, где «Зенит» проводил два последних матча за Суперкубок, — в Москве против московских команд.

— Я говорю о репутации. Широкое обсуждение ситуации с трансфером Сутормина тоже сказалось на имидже.

— Между влиянием и имиджем нет прямой связи. Переход Сутормина был осуществлен по регламенту. Кто бы ни был президентом РФС, он не смог бы заблокировать этот трансфер, никаких нарушений не было. После этого случая мы пересмотрели регламент, закрепив обязательную компенсацию для спортивных школ и клубов, участвовавших в воспитании футболиста, даже при бесплатном переходе.

— Как относитесь к словам Федуна, который в прошлом году часто иронично высказывался про «Зенит» и грозился снять команду с чемпионата?

— Я знаю Леонида Арнольдовича давно и хорошо. Он человек весьма эмоциональный и иногда делает эмоциональные заявления. Это как раз и был такой случай.

Напомним, что с марта 2008 года по май 2017 года Дюков занимал должность президента клуба, до февраля 2019-го являлся председателем совета директоров сине-бело-голубых.

(Максим Максимов)

Полностью интервью Александра Дюкова