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Дюков: «Рекомендуем клубам проводить сборы в России, мы построим тренировочный центр в Сочи»

Даниил Аршавский
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Президент РФС Александр Дюков поделился своим мнением о проведении российскими клубами тренировочных сборов за границей.

«Мы рекомендуем клубам проводить сборы в России. Если посмотреть даже на черноморское побережье, то на нем есть не очень протяженный участок береговой линии ближе к Абхазии. Только на нем климат позволяет проводить круглогодичные сборы. У нас есть планы по строительству там тренировочного центра. В нем будет порядка 15 натуральных полей. Тренироваться там смогут как сборные, так и клубы. В Сочи уже есть неплохая инфраструктура — база в Мацесте, которую мы приобрели и развили, там пять полноценных футбольных полей. Строительство еще 15 полей создаст кластер, который сможет принимать достаточно большое количество клубов», — цитирует Дюкова «РБ Спорт».

Зимой клубы РПЛ и большинство клубов Первой лиги проводят тренировочные сборы за границей — в Турции, ОАЭ и Катаре.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
РФС
Александр Дюков
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Спартак – Оренбург
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