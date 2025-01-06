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Кобелев: «За Данни «Зенит» заплатил миллиард рублей, это было выгодно всем сторонам»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что португалец Данни поступил правильно, перейдя в свое время из московского клуба в «Зенит» на предложенных условиях.

«Данни повел себя по-мужски, когда уходил из «Динамо». И он отдал клубу все, что он мог. Но от предложения «Зенита» не мог отказаться ни клуб, ни сам Данни. Поэтому он перешел в Санкт-Петербург. Так что он поступил правильно по отношению к клубу, который еще и заработал, и реализовал себя в «Зените». Не ради наживы себя, не ради наживы агента. А для общей пользы. Поэтому у него и сложилось в «Зените». Тогда Петербург заплатил миллиард рублей, это была непомерная сумма. Выгоду приобрели все три стороны. Конечно, для меня как для тренера его уход не был приятен, но я понимал, что все происходит правильно», — цитирует Кобелева Metaratings.ru.

Данни играл за «Динамо» с 2005 по 2008 год. В «Зените» позднее он выступал на протяжении девяти лет. Вместе с сине-бело-голубыми португальский футболист стал трехкратным чемпионом России.

Источник: Metaratings.ru.
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Акрон
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 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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