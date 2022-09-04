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4 сентября, 22:33

Семак: «Чтобы исправить реализацию, «Зениту» надо было продолжать играть агрессивно. Рано или поздно мы должны были забить»

Семак оценил реализацию «Зенита» в матче со «Спартаком»
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче 8-го тура РПЛ и оценил реализацию своей команды в атаке.

После первого тайма команда из Санкт-Петербурга проигрывала со счетом 0:1, несмотря на то, что нанесла 9 ударов в сторону ворот спартаковцев, в то время как красно-белые забили единственным ударом в первой половине встречи.

— Что вы сказали игрокам в перерыве?

— Невозможно ничего сказать. Чтобы исправить реализацию, надо было продолжать играть агрессивно. Рано или поздно мы должны были забить. В первом тайме у Андрея Мостового было много моментов, из четырех он забил один — неплохо. Кто-то после травм, кому-то не хватает тонуса, где-то силы заканчивались.

— Чего ждали сегодня от «Спартака»? К какому плану его игры вы готовились?

— У «Спартака» была запредельная мотивация. А что касается игры, то соперник ждал ошибки, чтобы убежать в контратаку. За исключением градуса игр с этим соперником и быстрых атак сложно было обратить внимание на что-то конкретное.

— Почему команда не могла забить в первом тайме?

— Это футбол. «Бавария» в бундеслиге по 20 ударов наносит, а счет последних двух матчей — 1:1. Думаю, за это болельщики и любят футбол. Выигрывает тот, кто забивает. Таких игр будет достаточно.

Благодаря победе над «Спартаком» «Зенит» стал единоличным лидером турнирной таблицы с 20 очками в 8 матчах.

В следующем туре команда Сергея Семака примет на своем поле «Оренбург». Матч состоится 11 сентября и начнется в 17.30 (мск).

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
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 0 : 1
4.09 17:30
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