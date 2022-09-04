Семак: «Чтобы исправить реализацию, «Зениту» надо было продолжать играть агрессивно. Рано или поздно мы должны были забить»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче 8-го тура РПЛ и оценил реализацию своей команды в атаке.
После первого тайма команда из Санкт-Петербурга проигрывала со счетом 0:1, несмотря на то, что нанесла 9 ударов в сторону ворот спартаковцев, в то время как красно-белые забили единственным ударом в первой половине встречи.
— Что вы сказали игрокам в перерыве?
— Невозможно ничего сказать. Чтобы исправить реализацию, надо было продолжать играть агрессивно. Рано или поздно мы должны были забить. В первом тайме у Андрея Мостового было много моментов, из четырех он забил один — неплохо. Кто-то после травм, кому-то не хватает тонуса, где-то силы заканчивались.
— Чего ждали сегодня от «Спартака»? К какому плану его игры вы готовились?
— У «Спартака» была запредельная мотивация. А что касается игры, то соперник ждал ошибки, чтобы убежать в контратаку. За исключением градуса игр с этим соперником и быстрых атак сложно было обратить внимание на что-то конкретное.
— Почему команда не могла забить в первом тайме?
— Это футбол. «Бавария» в бундеслиге по 20 ударов наносит, а счет последних двух матчей — 1:1. Думаю, за это болельщики и любят футбол. Выигрывает тот, кто забивает. Таких игр будет достаточно.
Благодаря победе над «Спартаком» «Зенит» стал единоличным лидером турнирной таблицы с 20 очками в 8 матчах.
В следующем туре команда Сергея Семака примет на своем поле «Оренбург». Матч состоится 11 сентября и начнется в 17.30 (мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|3 : 1
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|3 : 1
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|2 : 1
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 1
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|1 : 2
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|1 : 2
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|0 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1