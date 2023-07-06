Марио Фернандес станет девятым бразильцем в составе «Зенита»

Защитник Марио Фернандес близок к переходу в «Зенит» в статусе свободного агента. Российский футболист бразильского происхождения станет девятым бразильцем в составе петербургского клуба на момент старта сезона-2023/24.

Кроме него сейчас в команде находятся защитники Дуглас Сантос, Родригао и Ренан, полузащитники Вендел, Ду Кейрос, Клаудиньо и Мантуан, а также нападающий Малком.

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с июня 2012 года, в июне 2022 года объявил о приостановке карьеры. Футболист провел за армейцев 329 матчей, забил 11 голов и сделал 47 результативных передач. Вместе с красно-синими защитник трижды становился чемпионом России, два раза выигрывал Суперкубок России и один раз — Кубок страны.

В 2016 году Фернандес получил российский паспорт, а в 2017 году дебютировал за сборную России. В 2018 году футболист вместе с национальной командой дошел до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018.

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