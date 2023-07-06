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Марио Фернандес станет девятым бразильцем в составе «Зенита»

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Марио Фернандес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник Марио Фернандес близок к переходу в «Зенит» в статусе свободного агента. Российский футболист бразильского происхождения станет девятым бразильцем в составе петербургского клуба на момент старта сезона-2023/24.

Кроме него сейчас в команде находятся защитники Дуглас Сантос, Родригао и Ренан, полузащитники Вендел, Ду Кейрос, Клаудиньо и Мантуан, а также нападающий Малком.

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с июня 2012 года, в июне 2022 года объявил о приостановке карьеры. Футболист провел за армейцев 329 матчей, забил 11 голов и сделал 47 результативных передач. Вместе с красно-синими защитник трижды становился чемпионом России, два раза выигрывал Суперкубок России и один раз — Кубок страны.

В 2016 году Фернандес получил российский паспорт, а в 2017 году дебютировал за сборную России. В 2018 году футболист вместе с национальной командой дошел до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018.

Все бразильские футболисты в составе «Зенита»:

Игрок

Годы

Матчи

Голы

н. Халк

2012-2016

148

76

з. Дуглас Сантос

2019-н.в.

145

4

н. Малком

2019-н.в.

108

42

п. Вендел

2020-н.в.

88

15

п. Клаудиньо

2021-н.в.

61

15

п. Жулиану

2016-2017

42

17

п. Маурисиу

2016-2017

42

4

п. Эрнани

2017-2019

37

1

п. Густаво Мантуан

2022-н.в.

29

6

з. Родригао

2022-н.в.

26

1

н. Юри Алберто

2022

15

6

з. Роберт Ренан

2023-н.в.

10

0

в. Иван

2022

4

-5

п. Ду Кейрос

2023-н.в.

0

0
Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
6
2
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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