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Дьяков: «Спартак» забивал «Ростову» без особых моментов, голы появились из ничего"

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал поражение команды от «Спартака» (0:3) в матче 11-го тура РПЛ.

«Первый гол все испортил. Сколько таких мячей в прошлом сезоне пропустил «Ростов»? Когда Одоевский пытался разыгрывать, шла потеря, либо накрывали защитника или полузащитника. Понимаю, что хочется быть на контроле, хочется разыгрывать, но не всегда нужно отдавать вратарю передачу, когда игрок соперника «висит» на спине твоего игрока.
Что касается второго и третьего мяча — оборона «Ростова» играет высоко, Литвинова никто не напрягает, он забрасывает на выход один на один. Барко отдал Николсону, выведя его один на один. Оборона «Ростова» не блистала. Хотя в первом тайме счет и был 0:3, «Ростов» неплохо начал, изменив схему. Первые 10-15 минут «Спартак» привыкал, все мячи забил без особых моментов, голы были забиты из ничего. Во втором тайме «Спартак» доигрывал на контратаках», — приводит Metaratings слова Дьякова.

«Спартак» после 11 туров чемпионата России-2024/25 занимает шестое место в турнирной таблице с 19 очками. «Ростов» идет на девятой строчке с 12 очками.

Источник: Metaratings
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2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
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 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
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14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
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 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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